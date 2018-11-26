Проживание на Марсе превратит людей в ангелов – исследователи





Как заявил исследователь Джонатан Янг, человеческая раса после переселения на Марс приобретет черты, описанные в Библии. Речь идет о падших ангелах, которые, по некоторым гипотезам, прибыли как раз с Красной планеты. Согласно сказаниям, это были высокие существа ростом около 3 метров, имеющие огромные глаза. Если кто-то вспомнит про крылья, то в древних легендах про них речи не ведется, а значит, именно так и могут выглядеть обычные инопланетяне, а со временем, и люди, которые превратятся в коренных жителей Марса.По словам научного писателя Майка Бары, эволюция обязательно наложит свой отпечаток на будущих колонизаторов Марса. Необходимость лучше видеть в темноте, пониженный уровень гравитации и прочие факторы позволят человеку стать выше и приобрести те пропорции, о которых говорится в Библии.