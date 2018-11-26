Проживание на Марсе превратит людей в ангелов – исследователи
Хотя Марс находится рядом с Землей, условия проживания на этой планете отличаются от привычных для людей. Поэтому после колонизации Красной планеты последует физическое преображение человеческого тела, которое, возможно, станет похоже на описание библейских ангелов.
Как заявил исследователь Джонатан Янг, человеческая раса после переселения на Марс приобретет черты, описанные в Библии. Речь идет о падших ангелах, которые, по некоторым гипотезам, прибыли как раз с Красной планеты. Согласно сказаниям, это были высокие существа ростом около 3 метров, имеющие огромные глаза. Если кто-то вспомнит про крылья, то в древних легендах про них речи не ведется, а значит, именно так и могут выглядеть обычные инопланетяне, а со временем, и люди, которые превратятся в коренных жителей Марса.
По словам научного писателя Майка Бары, эволюция обязательно наложит свой отпечаток на будущих колонизаторов Марса. Необходимость лучше видеть в темноте, пониженный уровень гравитации и прочие факторы позволят человеку стать выше и приобрести те пропорции, о которых говорится в Библии.
Как заявил исследователь Джонатан Янг, человеческая раса после переселения на Марс приобретет черты, описанные в Библии. Речь идет о падших ангелах, которые, по некоторым гипотезам, прибыли как раз с Красной планеты. Согласно сказаниям, это были высокие существа ростом около 3 метров, имеющие огромные глаза. Если кто-то вспомнит про крылья, то в древних легендах про них речи не ведется, а значит, именно так и могут выглядеть обычные инопланетяне, а со временем, и люди, которые превратятся в коренных жителей Марса.
По словам научного писателя Майка Бары, эволюция обязательно наложит свой отпечаток на будущих колонизаторов Марса. Необходимость лучше видеть в темноте, пониженный уровень гравитации и прочие факторы позволят человеку стать выше и приобрести те пропорции, о которых говорится в Библии.
Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:01