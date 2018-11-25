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Эксперты рассказали о необходимых мерах при перегреве смартфона

Эксперты рассказали о мерах, которые необходимы при первых признаках перегрева смартфона. В первую очередь, специалисты рекомендуют не пытаться «выжать» из гаджета невозможное, устанавливая на него слишком мощные приложения.

Эксперты рассказали о необходимых мерах при перегреве смартфона

Эксперты рассказали о том, какие меры будут действенными при первых признаках перегрева смартфона, а также дали несколько рекомендаций, как в дальнейшем избежать повторения ситуации. В первую очередь следует обратить внимание на то, какой плотности чехол используется для защиты телефона — если он не обладает достаточной теплопроводностью, то его следует немедленно снять или заменить на более качественный, чтобы избежать более серьёзных проблем с устройством. Также важно обратить внимание, во время чего телефон чаще всего перегревается. Иногда любители игр настолько увлекаются процессом, что не замечают, как на мощные приложения реагирует само «железо».

Кроме того, к перегрузке, а соответственно и перегреву процессора приводит одновременная работа сразу нескольких приложений в фоновом режиме. Иногда владельцы смартфонов замечают, что устройство перегревается в то время, когда его не используют — здесь эксперты рекомендуют отключить дополнительные модули, такие как wi-fi, навигатор и другие. Нередко проблемы непосредственно с аккумулятором становятся причиной излишнего нагревания смартфона, что свидетельствует о неисправности батареи, устранить которую можно при помощи замены её на новую.



 
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Технологии
Добавил: Oksana Сегодня, 21:03

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