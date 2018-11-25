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Carlex Design представили «заряженный» Ford Focus RS

Разработчики тюнинг-ателье Carlex Design представили «заряженный» Ford Focus RS. Им удалось создать неповторимый и уникальный автомобиль.

Carlex Design представили «заряженный» Ford Focus RS

Эксперты указывают, что уникальность автомобиля была достигнута благодаря творческим изощрениям сотрудников Carlex Design. У них получилась модель, полностью отличающаяся от первоначальной модификации. В салоне разработчики применили большое количество кожи, что добавило интерьеру богатства и изящества. Отмечается, что для отделки была использована исключительно натуральная кожа и другие материалы.

Рестайлинговый вариант Ford Focus RS оснащен двигателем мощностью до 350 лошадиных сил. Благодаря этому выделяется спортивный характер модели, что позволяет ей выгодно отличаться от конкурентов. По мнению специалистов автомобильной индустрии, обновленная модификация Ford Focus RS будет пользоваться большой популярностью у покупателей.

Благодаря созданию данной модели в одном-единственном экземпляре, автомобилю обеспечено дополнительное внимание. Кто именно заказал «заряженный» Ford Focus RS, не сообщается. Тюнеры заявили, что в свободной продаже седана не будет, и рассчитывать на покупку любителям модели и коллекционерам не приходится.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 20:58

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