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Индийские полицейские не могут забрать тело убитого дикарями миссионера

Индийские полицейские безуспешно пытаются забрать тело американского миссионера, убитого дикарями. Сотрудники правоохранительных органов опасаются нападения со стороны аборигенов острова Северный Сентинел, совершенно оторванных от цивилизации.

Индийские полицейские не могут забрать тело убитого дикарями миссионера

Глава полиции островов Андаман и Никобар островов рассказала о провалившейся попытке забрать тело жертвы нападения дикарей. По словам Депендра Патака, была составлена карта места трагедии и планировали подойти на лодке к берегу, но преградой стали заметившие их сентинельцы. Правоохранителям пришлось остановиться в 500 метрах от места назначения, так как в противном случае на них могли напасть аборигены.

На сегодняшний день остров Северный Сентинел относится к перечню запрещенных для посещения территорий. И все же это не остановило американского миссионера Джона Аллена Чау в ноябре попытаться обратить дикарей в христианскую веру. Один раз он даже смог высадиться на их территорию и вернуться живым. Повторного вторжения чужака сентинельцы не стерпели и застрелили его из лука.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:49

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