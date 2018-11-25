Индийские полицейские не могут забрать тело убитого дикарями миссионера





Глава полиции островов Андаман и Никобар островов рассказала о провалившейся попытке забрать тело жертвы нападения дикарей. По словам Депендра Патака, была составлена карта места трагедии и планировали подойти на лодке к берегу, но преградой стали заметившие их сентинельцы. Правоохранителям пришлось остановиться в 500 метрах от места назначения, так как в противном случае на них могли напасть аборигены.На сегодняшний день остров Северный Сентинел относится к перечню запрещенных для посещения территорий. И все же это не остановило американского миссионера Джона Аллена Чау в ноябре попытаться обратить дикарей в христианскую веру. Один раз он даже смог высадиться на их территорию и вернуться живым. Повторного вторжения чужака сентинельцы не стерпели и застрелили его из лука.