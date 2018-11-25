Максим Фадеев в Instagram поздравил маму с праздником

Максим Фадеев весьма редко публикует фотографии из своей личной жизни. В основном на его странице в социальной сети публикуются снимки профессиональной деятельности. Но несколько часов назад Максим Фадеев показал подписчикам фото с мамой. На снимке музыкант улыбается, а его родственница нежно прислонилась к нему. В комментарии к публикации Максим Фадеев написал: "МАМА - это святой человек в жизни всех людей на этой планете. Обнимите сегодня своих мам, вспомните о своих мамах. С праздником, с днём МАМЫ".Подписчики начали писать: "С праздником вашу маму и всех мам на свете!", "Макс, мы любим и всегда в долгу перед нашими Мамами!!!", "Максим обожаю вас и ваше отношение к близким! Вы достойный сын своей матери! Пусть ваше творчество продолжает радовать нас ! А маме вашей долгих лет жизни!!!! Она воспитала очень достойных сыновей!!!!", "Мама красавица!". Всего за несколько минут пост продюсера набрал более 43 тысяч лайков.