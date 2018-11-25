Максим Фадеев в Instagram поздравил маму с праздником
На своей странице в соцсети Instagram Максим Фадеев показал поклонником фотографию мамы. Также продюсер поздравил свою родственницу с праздником.
Максим Фадеев весьма редко публикует фотографии из своей личной жизни. В основном на его странице в социальной сети публикуются снимки профессиональной деятельности. Но несколько часов назад Максим Фадеев показал подписчикам фото с мамой. На снимке музыкант улыбается, а его родственница нежно прислонилась к нему. В комментарии к публикации Максим Фадеев написал: "МАМА - это святой человек в жизни всех людей на этой планете. Обнимите сегодня своих мам, вспомните о своих мамах. С праздником, с днём МАМЫ".
Подписчики начали писать: "С праздником вашу маму и всех мам на свете!", "Макс, мы любим и всегда в долгу перед нашими Мамами!!!", "Максим обожаю вас и ваше отношение к близким! Вы достойный сын своей матери! Пусть ваше творчество продолжает радовать нас ! А маме вашей долгих лет жизни!!!! Она воспитала очень достойных сыновей!!!!", "Мама красавица!". Всего за несколько минут пост продюсера набрал более 43 тысяч лайков.
Максим Фадеев весьма редко публикует фотографии из своей личной жизни. В основном на его странице в социальной сети публикуются снимки профессиональной деятельности. Но несколько часов назад Максим Фадеев показал подписчикам фото с мамой. На снимке музыкант улыбается, а его родственница нежно прислонилась к нему. В комментарии к публикации Максим Фадеев написал: "МАМА - это святой человек в жизни всех людей на этой планете. Обнимите сегодня своих мам, вспомните о своих мамах. С праздником, с днём МАМЫ".
Подписчики начали писать: "С праздником вашу маму и всех мам на свете!", "Макс, мы любим и всегда в долгу перед нашими Мамами!!!", "Максим обожаю вас и ваше отношение к близким! Вы достойный сын своей матери! Пусть ваше творчество продолжает радовать нас ! А маме вашей долгих лет жизни!!!! Она воспитала очень достойных сыновей!!!!", "Мама красавица!". Всего за несколько минут пост продюсера набрал более 43 тысяч лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 21:00