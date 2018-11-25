Александр Панайотов уже два года женат на своем директоре

Подробности личной жизни Панайотов раскрыл перед премьерой своего нового клипа. Он показал фолловерам тизер к видео и написал в посте, что в главной роли снялась его любимая супруга. Как отметил певец, у него с Екатериной Кореневой уже была бумажная свадьба. Это означает, что в браке пара состоит уже два года.Александр и Екатерина вместе работают над проектами музыканта. Директор артиста, в свою очередь, также поделилась в соцсетях совместным снимком с Панайотовым. Поклонники были восхищены тем, как пара смотрится вместе. Комментаторы написали, что они излучают любовь и добро. Модой семье пожелали неугасимых чувств.Екатерина Коренева недавно рассказала своим подписчикам, как они работают над клипами Александра Панайотова. По словам супруги певца, основную съемки и монтаж пара делает самостоятельно. Даже для пост-продакшина директор артиста не прибегает к помощи сторонних специалистов. Как призналась жена исполнителя, таких работ у них насчитывается уже двенадцать, и ей они нравятся больше всего. Екатерина уверена, что так, как чувствует композицию сам музыкант, никто больше не сможет. Такие клипы получаются самыми искренними, максимально глубокими и настоящими.