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Александр Панайотов уже два года женат на своем директоре

Известный певец Александр Панайотов удивил подписчиков микроблоге Instagram неожиданным признанием. Артист рассказал, что уже два года как женат на Екатерине Кореневой, своем директоре.

Александр Панайотов уже два года женат на своем директоре

Подробности личной жизни Панайотов раскрыл перед премьерой своего нового клипа. Он показал фолловерам тизер к видео и написал в посте, что в главной роли снялась его любимая супруга. Как отметил певец, у него с Екатериной Кореневой уже была бумажная свадьба. Это означает, что в браке пара состоит уже два года.

Александр и Екатерина вместе работают над проектами музыканта. Директор артиста, в свою очередь, также поделилась в соцсетях совместным снимком с Панайотовым. Поклонники были восхищены тем, как пара смотрится вместе. Комментаторы написали, что они излучают любовь и добро. Модой семье пожелали неугасимых чувств.

Екатерина Коренева недавно рассказала своим подписчикам, как они работают над клипами Александра Панайотова. По словам супруги певца, основную съемки и монтаж пара делает самостоятельно. Даже для пост-продакшина директор артиста не прибегает к помощи сторонних специалистов. Как призналась жена исполнителя, таких работ у них насчитывается уже двенадцать, и ей они нравятся больше всего. Екатерина уверена, что так, как чувствует композицию сам музыкант, никто больше не сможет. Такие клипы получаются самыми искренними, максимально глубокими и настоящими.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:45

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