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Андрей Разин выложил в Instagram последний разговор Евгения Осина с дочерью

После смерти Евгения Осина осталось много вопросов по поводу его наследства. Андрей Разин на странице в Instagram показал последний разговор исполнителя с дочерью Агнией.

Андрей Разин выложил в Instagram последний разговор Евгения Осина с дочерью

Андрей Разин решил внести ясность в вопросы с наследством Евгения Осина. Продюсер опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram видео, на котором были запечатлены различные фрагменты из жизни исполнителя с его наследницей. В комментарии к ролику Андрей Разин написал: "Дорогие поклонники, дорогие друзья, дорогие почитатели творчества Евгения Осина! Я умышленно сегодня публикую один из его последних телефонных звонков, который он сделал своей дочери." Продюсер попросил федеральные каналы прекратите беспокоить семью артиста и мучить людей, которые пережили горе. Также Андрей Разин сообщил, что наследство Евгения Осина будет оформлено именно на его дочь Агнию.

Андрей Разин выложил в Instagram последний разговор Евгения Осина с дочерью

Напомним, Елена Скорнякова утверждает, что ее дочка Анастасия является наследницей знаменитого исполнителя. Женщина надеялась, что они с Евгением Осиным поженятся.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:25

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