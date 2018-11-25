Андрей Разин выложил в Instagram последний разговор Евгения Осина с дочерью

Андрей Разин решил внести ясность в вопросы с наследством Евгения Осина. Продюсер опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram видео, на котором были запечатлены различные фрагменты из жизни исполнителя с его наследницей. В комментарии к ролику Андрей Разин написал: "Дорогие поклонники, дорогие друзья, дорогие почитатели творчества Евгения Осина! Я умышленно сегодня публикую один из его последних телефонных звонков, который он сделал своей дочери." Продюсер попросил федеральные каналы прекратите беспокоить семью артиста и мучить людей, которые пережили горе. Также Андрей Разин сообщил, что наследство Евгения Осина будет оформлено именно на его дочь Агнию.Напомним, Елена Скорнякова утверждает, что ее дочка Анастасия является наследницей знаменитого исполнителя. Женщина надеялась, что они с Евгением Осиным поженятся.