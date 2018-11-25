АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые "громкие" расставания знаменитостей 2018 года
EUR 74.94 USD 65.67
Курс валют на 24.11.2018

У победившей онкологию звезды «ДОМа-2» Елены Степуниной от рака умерла подруга

Экс-участница «Дома-2» Елена Степунина смогла победить рак, но недавно узнала, что ее подруга по несчастью не смогла справиться с аналогичным недугом.

Звезда телестройки старается всячески помогать людям, жизни которых угрожает рак, и часто занимается сбором денег для онкобольных.

У победившей онкологию звезды «ДОМа-2» Елены Степуниной от рака умерла подруга

Накануне Елена поделилась скорбью по подруге, так и не сумевшей преодолеть смертельный недуг. Элеонора Эфимова и Степунина вместе проходили курс химиотерапии и имели один и тот же диагноз – лимфому, но в случае Элеоноры рак оказался сильнее.

В марте текущего года, когда Ефимова узнала о своей болезни, врачи давали девушке 80% шансов на выживание. Эля познакомилась с Элей во время лечения, но даже шесть курсов лечения оказались бесполезными, и опухоль продолжила расти.

У победившей онкологию звезды «ДОМа-2» Елены Степуниной от рака умерла подруга

Незадолго до смерти Ефимова призналась, что всеми способами «уговаривает» болезнь отвернуться, но в то же время осознавала, что лечение терпит крах.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:33

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые объяснили, как опыт рождения может влиять
Андрей Разин выложил в Instagram последний
ONYX BOOX представила три новых ридера с
Bentley терпит большие убытки от новых
Адвокат экс-жены Тарасова Жорин: «Мне поступают
Эстонский дизайнер создал образ внедорожника от
Виктория Дайнеко появилась на марафоне МУЗ-ТВ с
В Кафтанчиково Томской области горит мебельное
На Солнце замечены признаки вхождения в новый цикл
У победившей онкологию звезды «ДОМа-2» Елены
Жителей Великобритании предупредили об опасности
Алексей Чайчиц и Лиза Триандафилиди за
Максим Галкин напомнил, как в сериале «Кухня» его
Альбина Джанабаева призвала подписчиков в
Ксения Собчак сказала Милане Кержаковой, что
Эксперты рассказали, чем лучше заняться перед
Ведущая Яна Чурикова поделилась фотографиями
Евгения Медведева перестала пользоваться
В Android появилась новая функция Digital
Анастасия Спиридонова стала жертвой аферистки,
В Сети показали новое изображения чехла для
Боль в животе и вспучивание могут
Realme U1 станет первым смартфоном, работающим на
Канделаки уверена, что успех Бузовой заключается
Эксперты озвучили рейтинг лучших новых игр для
Эксперты выяснили, какая LADA Granta быстрее
Сестра Игоря Капусты обвинила Ирину Аллегрову в
Семь основных правил питания зимой, не
Светлана Лобода показала фанатам в Instagram свою
Обновлённая Cupra Ateca будет генерировать 350
Просмотреть все новости