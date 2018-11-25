У победившей онкологию звезды «ДОМа-2» Елены Степуниной от рака умерла подруга

Экс-участница «Дома-2» Елена Степунина смогла победить рак, но недавно узнала, что ее подруга по несчастью не смогла справиться с аналогичным недугом.Звезда телестройки старается всячески помогать людям, жизни которых угрожает рак, и часто занимается сбором денег для онкобольных.Накануне Елена поделилась скорбью по подруге, так и не сумевшей преодолеть смертельный недуг. Элеонора Эфимова и Степунина вместе проходили курс химиотерапии и имели один и тот же диагноз – лимфому, но в случае Элеоноры рак оказался сильнее.В марте текущего года, когда Ефимова узнала о своей болезни, врачи давали девушке 80% шансов на выживание. Эля познакомилась с Элей во время лечения, но даже шесть курсов лечения оказались бесполезными, и опухоль продолжила расти.Незадолго до смерти Ефимова призналась, что всеми способами «уговаривает» болезнь отвернуться, но в то же время осознавала, что лечение терпит крах.