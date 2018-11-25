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Семь основных правил питания зимой, не позволяющих полнеть

Учёные-диетологи составили список из семи основных правил питания в холодный зимний период, которые позволять держать свой вес в норме. Придерживаясь их, организм будет получать все необходимые полезные вещества и вырабатывать дополнительную энергию.

Семь основных правил питания зимой, не позволяющих полнеть

Одним из основных правил является употребление богатых антиоксидантами специй. Они ускоряют обмен веществ в организме, что позволяет стабилизировать вес, не набирая излишних килограммов. Также важно уменьшить употребление продуктов, вызывающих процессы брожения, что позволит повысить сопротивляемость организма бактериям и вирусам. К таким продуктам относятся алкоголесодержащие и газированные напитки, изделия из дрожжевого теста и магазинные соки в пакетах.

Очень важно в зимний период включать в свой рацион продукты, богатые витамином D, который способствует увеличению энергии. Этот витамин в больших количествах находится в морской рыбе, черной и красной икре, а также в яичных желтках.

Одним из важных правил зимнего питания является увеличение калорийности принимаемой пищи. При этом не надо забывать, что для сохранения фигуры калорийность важно повышать за счёт белковых источников.

Употребляя мясо индейки, кролика, коровьи и козьи сыры, морепродукты, творог средней жирности – продукты богатые триптофаном, можно улучшить сон и повысить настроение. Ещё одним из рекомендованных диетологами правил является уменьшение употребления фруктозы. Следует отдавать предпочтение цитрусовым, разнообразным ягодам и ананасам.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:45

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