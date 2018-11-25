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Три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу РФ и движутся к Керченскому проливу

25 ноября около 7 часов по московскому времени три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу Российской Федерации. Как сообщают в пограничной службе ФСБ РФ по Крыму, украинские судна движутся в сторону Керченского пролива и не реагируют на предупреждения со стороны российских пограничников.

Три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу РФ и движутся к Керченскому проливу

В сообщении отмечается, что действия украинских кораблей являются нарушением статьи 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву. Помимо неправомерного вхождения на закрытую акваторию территориального моря России, они совершают опасные маневры и не подчиняются требованиям российских властей. В графике прохода этих кораблей нет, подчеркивают в погранслужбе.



 
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Происшествия / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 11:24

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