Три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу РФ и движутся к Керченскому проливу





В сообщении отмечается, что действия украинских кораблей являются нарушением статьи 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву. Помимо неправомерного вхождения на закрытую акваторию территориального моря России, они совершают опасные маневры и не подчиняются требованиям российских властей. В графике прохода этих кораблей нет, подчеркивают в погранслужбе.