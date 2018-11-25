АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Необычные сексуальные причуды великих людей
EUR 74.94 USD 65.67
Курс валют на 24.11.2018

Farming Simulator 19 за первые дни разошёлся большим тиражом

Farming Simulator 19 уже с первых дней смог разойтись в большом количестве. Только в Steam данная игра разошлась в количестве 284 000 экземпляров.

Farming Simulator 19 за первые дни разошёлся большим тиражом

В данном случае в счёт не берутся реализации на PlayStation 4, а также Xbox One. В настоящее время нет информации о тираже на таких платформах. Пока разработчиками не предоставлялись официальные заявления. Как демонстрирует Steam Charts, в данной игрушке максимум геймеров, которые одновременно играли, составил 59 000 человек. В течение суток самый большой показатель составил 47 000 пользователей.

Farming Simulator 19 за первые дни разошёлся большим тиражом

Данная информация подтверждается высокой позицией игрушки в рейтинге лучших по продажам в Steam. Игра смогла обойти Hitman 2, которую представили осенью. Неделей ранее появились приключения Агента 47. Однако в Steam смогли реализовать 185 000 экземпляров. Творение IO Interactive журналистами было оценено в 83 балла. При этом проект GIANTS Software оказался на шесть пунктов меньше.


«Dni24» ранее передавали, что руководство белорусской авиакомпании «Белавиа» пригашает на работу бортпроводника, который имеет большой опыт игры в популярный симулятор World of Tanks.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эвелина Блёданс снимется в кино вместе со своим
Farming Simulator 19 за первые дни разошёлся
Ученые: Темный шоколад защищает мужчин от
Ученые: Гравитация Вселенной не просачивается в
Медики: Эти пять продуктов мешают человеку уснуть
NASA разработали новую миссию, позволяющую
Звезда "Ходячих мертвецов": "Новый эпизод будет
Джордж Мартин приоткрыл тайну приквела "Игры
«Сильнее энергии Солнца»: Ученые предрекли мощный
В Сети показали новый бюджетный Google Pixel 3
Lamborghini готовит к выпуску новый
Заводы «Росатома» начнут выпускать ядерные
Данила Козловский и Ольга Зуева устроили себе
Малахов, Ягудин, Карякин и Алсу присоединились к
Сергей Жуков из «Руки Вверх!» открыл в Москве
Яна Рудковская снова похвасталась своим
В Ленобласти снизили налог для автомобилей на
Муж Ани Лорак Мурат поздравил её с Днём матери
Елизавета Башарова поделилась с фанатами
Мария Максакова с улыбкой вспомнила о выкидыше от
Журналисты обнародовали скандальную информацию о
Ироничная Ксения Собчак по привычке
Писателя Виктора Ерофеева не пустили на
В Индии Oppo Realme нарастила продажи на 600
В Орловской области иномарка влетела под фуру,
Ксению Бородина в Instagram уличили в незнании
Авиагруппа "Стрижи" покажет новую программу
Huawei Mate 20 Pro провалил тест от известного
Светлана Светикова отмечает свое 35-летие
В России начали тестировать современные РЛС для
Просмотреть все новости