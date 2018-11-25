Farming Simulator 19 за первые дни разошёлся большим тиражом
Farming Simulator 19 уже с первых дней смог разойтись в большом количестве. Только в Steam данная игра разошлась в количестве 284 000 экземпляров.
В данном случае в счёт не берутся реализации на PlayStation 4, а также Xbox One. В настоящее время нет информации о тираже на таких платформах. Пока разработчиками не предоставлялись официальные заявления. Как демонстрирует Steam Charts, в данной игрушке максимум геймеров, которые одновременно играли, составил 59 000 человек. В течение суток самый большой показатель составил 47 000 пользователей.
Данная информация подтверждается высокой позицией игрушки в рейтинге лучших по продажам в Steam. Игра смогла обойти Hitman 2, которую представили осенью. Неделей ранее появились приключения Агента 47. Однако в Steam смогли реализовать 185 000 экземпляров. Творение IO Interactive журналистами было оценено в 83 балла. При этом проект GIANTS Software оказался на шесть пунктов меньше.
«Dni24» ранее передавали, что руководство белорусской авиакомпании «Белавиа» пригашает на работу бортпроводника, который имеет большой опыт игры в популярный симулятор World of Tanks.
В данном случае в счёт не берутся реализации на PlayStation 4, а также Xbox One. В настоящее время нет информации о тираже на таких платформах. Пока разработчиками не предоставлялись официальные заявления. Как демонстрирует Steam Charts, в данной игрушке максимум геймеров, которые одновременно играли, составил 59 000 человек. В течение суток самый большой показатель составил 47 000 пользователей.
Данная информация подтверждается высокой позицией игрушки в рейтинге лучших по продажам в Steam. Игра смогла обойти Hitman 2, которую представили осенью. Неделей ранее появились приключения Агента 47. Однако в Steam смогли реализовать 185 000 экземпляров. Творение IO Interactive журналистами было оценено в 83 балла. При этом проект GIANTS Software оказался на шесть пунктов меньше.
«Dni24» ранее передавали, что руководство белорусской авиакомпании «Белавиа» пригашает на работу бортпроводника, который имеет большой опыт игры в популярный симулятор World of Tanks.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00