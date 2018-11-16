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Белорусская авиакомпания «Белавиа» ищет бортпроводника с опытом игры в World of Tanks

«Белавиа», являющаяся национальной авиакомпаний Белоруссии, ищет бортпроводника, который имеет опыт игры в World of Tanks. В данном случае требуется работник, сыгравший не меньше 2 000 часов, имеющий технику в ангаре не менее 10 уровня.

Белорусская авиакомпания «Белавиа» ищет бортпроводника с опытом игры в World of Tanks

В обязанности бортпроводника входит обслуживание пассажиров, а также обеспечение безопасности людей в полете. В свою очередь руководство «Белавии» в раздел «требования к кандидату» добавило необычный пункт. Кроме хорошего владения английским, а также отсутствия вредных привычек, обладатель данной профессии должен быть специалистом игры World of Tanks. Пока неизвестно, как данный навык отразится в итоге на работе данного сотрудника. На эту вакансию можно откликнуться до 15 декабря. Работодатели предложили кандидатам сделать тестовое задание, являющееся нетипичным для данной профессии. Соискатели должны составить предложения из разных слов, которые не связаны между собой.

«Белавиа» не первый раз уже сотрудничает с известной компанией Wargaming, являющейся разработчиком игрушки World of Tanks. Авиакомпания в прошлый раз раскрасила пассажирский авиалайнер Boeing 737-300 в черно-оранжевую расцветку, а также оформила его под стиль популярной компьютерной игры. При этом в хвостовой части самолёта нарисовали легендарный боевой танк Т-34.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:45

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