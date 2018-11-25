Ученые: Гравитация Вселенной не просачивается в параллельные миры





В данный момент речь идет исключительно о теории, но ученые обещают подтвердить свою гипотезу посредством практических научных экспериментов, как только появится такая возможность. Впрочем, сделать это пока не представляется возможным и не только в силу отсутствия необходимых технологий, а и по причине того, что само существование параллельных миров пока не подтверждено с научной точки зрения.Между тем ученые утверждают, что в пространственно-временных объектах Вселенной, если таковые действительно есть, имеются и всемирное тяготение и свет. Магнитное поле Вселенной может оказаться в иных мирах, но фотоны, вероятно, сразу исчезают под влиянием определенных факторов. Астрофизические наблюдения доказывают, что утечка гравитации из пространства, вероятнее всего невозможна из-за различных фундаментальных характеристик измерений.