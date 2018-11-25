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Ученые: Гравитация Вселенной не просачивается в параллельные миры

Ученые выдвинули предположение о том, что гравитация Вселенной не может смешиваться с параллельными мирами. Всему виной некоторые особенности других измерений.

Ученые: Гравитация Вселенной не просачивается в параллельные миры

В данный момент речь идет исключительно о теории, но ученые обещают подтвердить свою гипотезу посредством практических научных экспериментов, как только появится такая возможность. Впрочем, сделать это пока не представляется возможным и не только в силу отсутствия необходимых технологий, а и по причине того, что само существование параллельных миров пока не подтверждено с научной точки зрения.

Между тем ученые утверждают, что в пространственно-временных объектах Вселенной, если таковые действительно есть, имеются и всемирное тяготение и свет. Магнитное поле Вселенной может оказаться в иных мирах, но фотоны, вероятно, сразу исчезают под влиянием определенных факторов. Астрофизические наблюдения доказывают, что утечка гравитации из пространства, вероятнее всего невозможна из-за различных фундаментальных характеристик измерений.



 
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Наука
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 04:00

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