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Авиагруппа "Стрижи" покажет новую программу высшего пилотажа в Иране

Авиагруппа "Стрижи" покажет новую программу высшего пилотажа на авиационном салоне в Иране. В программе предусмотрены групповые и одиночные трюки на самолётах.

Авиагруппа "Стрижи" покажет новую программу высшего пилотажа в Иране

Российское министерство обороны сообщило, что на острове Киш на выставке Iran Air Show воздушно-космические силы продемонстрируют обновлённую программу. Помимо шести отечественных экипажей, выступать будут и другие команды. Лётный состав "Стрижей" уже вылетел из города Кубинка в Подмосковье и следует в Иран, запланировав несколько промежуточных посадок.

Самолётом-лидером стал Ил-76. Гостям авиасалона покажут одиночный полёт в форсажном режиме мотора, а также групповые фигуры с перестроением. Зрители увидят такие сложные трюки, как "звезда", "стрела", "конверт", выполняемые группой самолётов.

Самыми зрелищными фигурами станут "петля Нестерова", "роспуск", "зеркало", синхронные "бочки", "колокол", "косая петля" и прочие. Iran Air Show пройдёт 26-29 ноября.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:40

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