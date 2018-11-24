Популярный в 90-х певец Михаил Муромов живёт на пенсию и имеет несколько возлюбленных





В 90-х годах Михаил Муромов был очень популярным, исполнитель множества хитов и любимец миллионов женщин. Певец вспоминает, как в те далёкие годы поклонницы пробирались в его гостиничные номера с помощью спущенных из окон связанных простыней. Былую популярность с годами Муромов утратил, а вот любовь к прекрасному - не растерял и в свои шестьдесят семь лет.Муромов рассказывает, что ему и сейчас необходимо иметь нескольких женщин, при этом ни с одной из них он не хочет жить под одной крышей. Он утверждает, что его вполне устраивают такие «приходящие» отношения, и сожительницы рядом с собой в своей однокомнатной московской квартире он не видит и в будущем.Тем более, что живёт сейчас некогда популярный исполнитель на пенсию в 15 тысяч рублей плюс случайные заработки от редких концертов в провинции.Одно время ходили слухи о пристрастии певца к алкоголю и его нищенском образе жизни. Муромов говорит, что это не правда, алкоголь он давно не употребляет. Он придерживается здорового питания и занимается посильными спортивными упражнениями.Известно, Михаил Муромов был женат однажды. Его женой стала однокурсница певца Тамара. Однако она не смогла терпеть его вечные измены, и через три года пара развелась. Официально о детях Муромова не известно, но он сам утверждает, что у него есть четверо сыновей от поклонниц, с которыми он не общается.