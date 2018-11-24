В Индии Oppo Realme нарастила продажи на 600 процентов





Руководство Oppo рассказало о своих успехах в сентябре-октябре 2018 на вторым по размеру рынке смартфонов. С лета этого года продажи гаджетов нового бренда Realme возросли в Индии на целых 600%. До этого 5 кварталов подряд пальму первенства одерживала Xiaomi, которой в начале осени досталось лишь второе место рейтинга.Из наиболее покупаемых девайсов можно выделить Huawei, Samsung и Honor. Прабху Рам, возглавляющий CyberMedia Research’s, отметил большие успехи Realme, заявив, что место в пятёрке лучших за 4-й квартал 2018-го бренду обеспечено.Отметим, что за два месяца Xiaomi смогла нарастить продажи в Индии всего на 10 процентов, как и Samsung. Информацией поделился китайский ресурс GizChina.