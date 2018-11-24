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В Индии Oppo Realme нарастила продажи на 600 процентов

В Индии бренд Realme от Oppo увеличил продажи смартфонов на 600 процентов. Компания опередила конкурента Xiaomi, долгое время державшего за собой лидерство.

В Индии Oppo Realme нарастила продажи на 600 процентов

Руководство Oppo рассказало о своих успехах в сентябре-октябре 2018 на вторым по размеру рынке смартфонов. С лета этого года продажи гаджетов нового бренда Realme возросли в Индии на целых 600%. До этого 5 кварталов подряд пальму первенства одерживала Xiaomi, которой в начале осени досталось лишь второе место рейтинга.

Из наиболее покупаемых девайсов можно выделить Huawei, Samsung и Honor. Прабху Рам, возглавляющий CyberMedia Research’s, отметил большие успехи Realme, заявив, что место в пятёрке лучших за 4-й квартал 2018-го бренду обеспечено.

Отметим, что за два месяца Xiaomi смогла нарастить продажи в Индии всего на 10 процентов, как и Samsung. Информацией поделился китайский ресурс GizChina.



 
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Экономика
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 19:00

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