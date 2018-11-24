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Сергей Лазарев показал поклонникам в Instagram древний семейный герб

Сергей Лазарев в своем аккаунте Instagram обнародовал снимок семейного герба. Под публикацией артист рассказал подписчикам о совпадении рисунка символики с его тату на руке.

Сергей Лазарев показал поклонникам в Instagram древний семейный герб

По словам звезды, его товарищ прислал ему фото, которое он сделал в Пермском краеведческом музее. Как оказалось, в архивах учреждения есть герб рода Лазаревых от 1799 года, на котором нарисовано крыло. У артиста точно такие нательные рисунки на руках. В номере "Евровидения", посвященного Сергею Лазареву, также изображен данный знак. Певец не знает, совпадение это или на самом деле его символ.

Пост знаменитости в течение двух часов собрал свыше 25 тысяч одобрительных лайков. Фанаты заявили, что они верят в генетический код, назвав произошедшее мистикой. При этом поклонники из Перми обещали певцу сходить лично в музей, чтобы найти герб рода Лазаревых.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:30

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