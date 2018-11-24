Эксперты представили ТОП-3 самых интересных внедорожников 2019 года





Ближе к лету 2019 года в России появится в продаже новая генерация, его локальная сборка будет налажена на заводе в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, стоимость базовой комплектации внедорожника составит от 1,6 миллиона рублей. автомобиль будет предложен с бензиновым двигателем и турбодизельным агрегатом.Вторым является флагманский кроссовер, он появится в продаже в марте будущего года по цене от 5.8 миллиона рублей. Этот автомобиль комплектуется бензиновым агрегатом, турбодизельным мотором и мультитурбинным дизелем. Третьим внедорожником является компактная модель, ее продажи начнутся на российском рынке будущей весной, о стоимости станет известно позднее. При этом сообщается, что в его подкапотном пространстве будет установлен силовой агрегат производительностью 102 лошадиные силы.