Эксперты представили ТОП-3 самых интересных внедорожников 2019 года
В классе кроссоверов и внедорожников производители приготовили российским автолюбителям несколько интересных новинок, которые станут доступными в 2019 году. Эксперты представили ТОП-3 интересных автомобилей, которые появятся в первой половине следующего года.
Ближе к лету 2019 года в России появится в продаже новая генерация Toyota RAV4, его локальная сборка будет налажена на заводе в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, стоимость базовой комплектации внедорожника составит от 1,6 миллиона рублей. автомобиль будет предложен с бензиновым двигателем и турбодизельным агрегатом.
Вторым является флагманский кроссовер BMW X7, он появится в продаже в марте будущего года по цене от 5.8 миллиона рублей. Этот автомобиль комплектуется бензиновым агрегатом, турбодизельным мотором и мультитурбинным дизелем. Третьим внедорожником является компактная модель Suzuki Jimny, ее продажи начнутся на российском рынке будущей весной, о стоимости станет известно позднее. При этом сообщается, что в его подкапотном пространстве будет установлен силовой агрегат производительностью 102 лошадиные силы.
Ближе к лету 2019 года в России появится в продаже новая генерация Toyota RAV4, его локальная сборка будет налажена на заводе в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, стоимость базовой комплектации внедорожника составит от 1,6 миллиона рублей. автомобиль будет предложен с бензиновым двигателем и турбодизельным агрегатом.
Вторым является флагманский кроссовер BMW X7, он появится в продаже в марте будущего года по цене от 5.8 миллиона рублей. Этот автомобиль комплектуется бензиновым агрегатом, турбодизельным мотором и мультитурбинным дизелем. Третьим внедорожником является компактная модель Suzuki Jimny, ее продажи начнутся на российском рынке будущей весной, о стоимости станет известно позднее. При этом сообщается, что в его подкапотном пространстве будет установлен силовой агрегат производительностью 102 лошадиные силы.
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Добавил: Алина Сегодня, 15:50