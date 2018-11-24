Анджелина Джоли посетила кинофестиваль, направленный против сексуального насилия





Аджелина Джоли стала почетной гостьей данного мероприятия. В списке приглашенных также была и представительница королевской семьи графиня Уэссекская Софи. В качестве наряда Джоли выбрала длинное белое платье с кружевным топом, а на ее ногах красовались туфли на высоком каблуке серебристого цвета. Почти весь вечер Анджелина Джоли провела в компании главы МИДа Великобритании Джереми Ханта.В течение 2 дней в рамках фестиваля к показу подготовлены 38 кинолент художественного и документального жанров.