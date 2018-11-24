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Анджелина Джоли посетила кинофестиваль, направленный против сексуального насилия

Знаменитая американская киноактриса Анджелина Джоли посетила кинофестиваль Fighting Stigma Through Film, открытие которого прошло в столице Великобритании. Цель фестиваля - борьба с дискриминацией и сексуальным насилием в мире.

Анджелина Джоли посетила кинофестиваль, направленный против сексуального насилия

Аджелина Джоли стала почетной гостьей данного мероприятия. В списке приглашенных также была и представительница королевской семьи графиня Уэссекская Софи. В качестве наряда Джоли выбрала длинное белое платье с кружевным топом, а на ее ногах красовались туфли на высоком каблуке серебристого цвета. Почти весь вечер Анджелина Джоли провела в компании главы МИДа Великобритании Джереми Ханта.

Анджелина Джоли посетила кинофестиваль, направленный против сексуального насилия

В течение 2 дней в рамках фестиваля к показу подготовлены 38 кинолент художественного и документального жанров.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:40

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