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Найден новый способ сохранения урожайности для разных стран

Научными специалистами найден эффективный способ сохранения урожайности для разных стран мира. Исследование поможет стабилизировать уровень цен на продукты и рациональней хранить их запасы.

Найден новый способ сохранения урожайности для разных стран

Университет Чикаго, NASA и Постдамский институт исследовали данные урожайности разных регионов планеты, разработав более эффективную модель для проведения прогнозов. Самым важным фактором, по мнению автора Йонаса Ягермейра, является время, когда урожай выращен и собран в той или иной стране.

Учёные, занимающиеся данным вопросом, заинтересовались кратковременными климатическими изменениями, ведь урожайность напрямую сказывается на продовольственном рынке, эмбарго, ценах на продукты и хранении последних. Ягермейр в своей модели учитывает большое разнообразие на местах.

Учёные вносят в базу данных средние промежутки времени, когда выращивает или собирает растения тот или иной регион. Точные вегетационные расчёты удваивают производительность и повышают урожайность. Ягермейр приводит в пример кукурузные поля в Мексике и Австрии.

В октябре в Южной Америке наблюдаются осадки, что выгодно фермерам. Однако для Европы расчёты не подходят, поскольку там климат холоднее, и вегетация происходит иначе. Кроме того, учёный планирует разработать модель сильной жары и засухи, чтобы предотвратить их последствия для сельского хозяйства.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:40

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