Анастасия Костенко становится финансово независима от Дмитрия Тарасова

«Кстати, в ювелирном салоне я уже кое-что купила своим друзьям на новый год. Думаю, это прекрасные подарки», - подчеркивает Анастасия в личном микроблоге.

«Костенко, наверное, так обиделась на Тарасова, что начала зарабатывать сама себе на машину! Тут уже точно пахнет разводом», - пишут в Сети.

Недавно за долги Тарасова были арестованы все его роскошные автомобили, в том числе и машина, которую спортсмен несколько месяцев назад презентовал Костенко.Многие до сих пор находятся в шоковом состоянии, ведь оказалось, что подаренное Анастасии авто целиком и полностью принадлежит Дмитрию, а сюрприз модели был сделан лишь на словах. Это очень обидело молодую мамочку да так, что девушка удалила с мужем несколько совместных фотографий, а потом и вовсе закрыла доступ к своей страничке.В Сети даже появились слухи о том, что Костенко задумалась о разводе, ведь по факту от Тарасова она ничего не получает. И вот вчера Анастасия решила доказать не только своему супругу, но и недоброжелателям, которые только и ждут расставания парочки, что тоже может зарабатывать на себя и свою семью самостоятельно.На страничке в Instagram модели появился видеоролик, на котором супруга футболиста рекламирует ювелирный салон.На пост Костенко тут же отреагировали интернет-пользователи. По их мнению, Анастасия своим постом и свежим рекламным видеороликом решила продемонстрировать читателям, что становится финансово независимой от своего супруга.