Анастасия Костенко становится финансово независима от Дмитрия Тарасова
Третья супруга российского футболиста Дмитрия Тарасова – Анастасия Костенко продолжает доказывать общественности, что может зарабатывать на себя самостоятельно.
Недавно за долги Тарасова были арестованы все его роскошные автомобили, в том числе и машина, которую спортсмен несколько месяцев назад презентовал Костенко.
Многие до сих пор находятся в шоковом состоянии, ведь оказалось, что подаренное Анастасии авто целиком и полностью принадлежит Дмитрию, а сюрприз модели был сделан лишь на словах. Это очень обидело молодую мамочку да так, что девушка удалила с мужем несколько совместных фотографий, а потом и вовсе закрыла доступ к своей страничке.
В Сети даже появились слухи о том, что Костенко задумалась о разводе, ведь по факту от Тарасова она ничего не получает. И вот вчера Анастасия решила доказать не только своему супругу, но и недоброжелателям, которые только и ждут расставания парочки, что тоже может зарабатывать на себя и свою семью самостоятельно.
На страничке в Instagram модели появился видеоролик, на котором супруга футболиста рекламирует ювелирный салон.
На пост Костенко тут же отреагировали интернет-пользователи. По их мнению, Анастасия своим постом и свежим рекламным видеороликом решила продемонстрировать читателям, что становится финансово независимой от своего супруга.
Недавно за долги Тарасова были арестованы все его роскошные автомобили, в том числе и машина, которую спортсмен несколько месяцев назад презентовал Костенко.
Многие до сих пор находятся в шоковом состоянии, ведь оказалось, что подаренное Анастасии авто целиком и полностью принадлежит Дмитрию, а сюрприз модели был сделан лишь на словах. Это очень обидело молодую мамочку да так, что девушка удалила с мужем несколько совместных фотографий, а потом и вовсе закрыла доступ к своей страничке.
В Сети даже появились слухи о том, что Костенко задумалась о разводе, ведь по факту от Тарасова она ничего не получает. И вот вчера Анастасия решила доказать не только своему супругу, но и недоброжелателям, которые только и ждут расставания парочки, что тоже может зарабатывать на себя и свою семью самостоятельно.
На страничке в Instagram модели появился видеоролик, на котором супруга футболиста рекламирует ювелирный салон.
«Кстати, в ювелирном салоне я уже кое-что купила своим друзьям на новый год. Думаю, это прекрасные подарки», - подчеркивает Анастасия в личном микроблоге.
На пост Костенко тут же отреагировали интернет-пользователи. По их мнению, Анастасия своим постом и свежим рекламным видеороликом решила продемонстрировать читателям, что становится финансово независимой от своего супруга.
«Костенко, наверное, так обиделась на Тарасова, что начала зарабатывать сама себе на машину! Тут уже точно пахнет разводом», - пишут в Сети.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:40