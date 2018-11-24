От боли в животе до скрежета зубов: Ученые назвали признаки хронического стресса





Например, боли в челюсти. Многие люди после пробуждения чувствуют, как их челюсть «ноет». Это происходит от того, что во сне челюсть человека «ездит» и создается скрежет. Всему виной стресс. Чтобы решить проблему стоит заняться причинами расстройства, а пока приобрести капу.От стресса может усилиться аллергия. Около десяти лет назад американскими учеными было выявлено прямое влияние стресса на людей, страдающих аллергией. Итог показал, что симптомы усиливаются в несколько раз. В данном случае аллергию провоцирует выработка иммуноглобулина Е, которым управляет гормон стресса. Если человек часто чувствует боли в животе, то это может быть также признаком хронической нервозности. Существует теория, что через головной мозг и внутренние органы проходят одни и те же пути, по которым передаются нервные импульсы. В момент стресса к животу поступают те же сигналы, что и в мозг.Психологические расстройства могут «тянуть» человека кушать много сладкого. Особенно верным признаком является беспричинный аппетит. А самый необычный признак, это головная боль в выходной день. Ученые выяснили, что сотрудники офисов страдают данной проблемой только в уик-энд, поскольку их организм уже привык работать сутками напролет.