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После расставания с Гуфом Кети Топурия заговорила о боязни одиночества

Солистка группы «А’Студио» Кети Топурия, расставшаяся с рэпером Гуфом, поделилась с подписчиками в Instagram своими мыслями о боязни одиночества. Чтобы избавиться от своих страхов, нужно примириться с собой и научиться себя слышать, утверждает певица.

После расставания с Гуфом Кети Топурия заговорила о боязни одиночества

Известно, что недавно Кети Топурия рассталась с Алексеем Долматовым, больше известным как рэпер Гуф, с которым их связывали длительные отношения. Певица поделилась своими чувствами, написав, что раньше больше всего боялась одиночества и поэтому никогда не была одна. Но теперь Кети понимает, все страхи были надуманными, и она просто боялась встречи с собой. Она научилась слышать и понимать себя, и теперь даже рада тем минутам, которые может посвятить внутренним размышлениям и рассуждениям. Певица советует всем своим поклонникам хотя бы один час в день посвящать единению со своим «Я».

В комментариях поклонники и коллеги «по цеху» выражают певице слова поддержки. Так, Алла Пугачёва написала, что Кети не одна и есть те, кто её всегда поймёт.

Напомним, об отношениях Топурии и Гуфа стало известно в 2017 году, однако недавно появились сообщения о расставании пары. Причина их разлуки до сих пор не известна. Недавно Гуф стал участником скандала с 18-летней Яной Швецовой, поведавшей о романе с рэпером. Она рассказала, что была с Гуфом в то время, когда он встречался с Топурией, и даже была от него беременна.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:45

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