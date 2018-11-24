Врачи назвали самые вредные для желудка напитки
Врачами названы напитки, с которыми система пищеварения человека справляется плохо либо же вообще не справляется. В первую очередь от их вредного воздействия страдает желудок.
Самым вредным для нормального функционирования органов пищеварения врачи считают алкоголь. Он оказывает наиболее агрессивное действие на желудок, поскольку является агрессивным токсином. Употреблять алкоголь без особого вреда организму можно только в строго определённых, небольших количествах.
Такой же «удар» организму, как и крепкие спиртные напитки, наносят те, которые в своём составе содержат много сахара или химических добавок. Например, ликёры или спиртосодержащие коктейли с газированными напитками. Они лишены питательных веществ, но при этом содержат огромное количество калорий и химических веществ, чем вредят слизистой оболочке желудка и сбалансированности микробиома.
Такие стимулирующие напитки, как кофе и чай, при чрезмерном их потреблении, вызывают вздутие живота и также повреждают слизистую желудка. В дальнейшем это приводит к эрозиям и язвам.
С особой осторожностью нужно относиться и к употреблению различных энергетических напитков. Входящие в их состав алкоголь и стимулирующие компоненты, в особо тяжёлых случаях, способны привести к алкогольной коме. Также чрезмерная увлечённость «энергетиками» нарушает пищеварение, ухудшает метаболизм, приводит к нарушениям сна.
Исключив или сведя к минимуму употребление перечисленных напитков, можно снизить угрозу заболеваний органов пищеварения, заключают врачи.
Самым вредным для нормального функционирования органов пищеварения врачи считают алкоголь. Он оказывает наиболее агрессивное действие на желудок, поскольку является агрессивным токсином. Употреблять алкоголь без особого вреда организму можно только в строго определённых, небольших количествах.
Такой же «удар» организму, как и крепкие спиртные напитки, наносят те, которые в своём составе содержат много сахара или химических добавок. Например, ликёры или спиртосодержащие коктейли с газированными напитками. Они лишены питательных веществ, но при этом содержат огромное количество калорий и химических веществ, чем вредят слизистой оболочке желудка и сбалансированности микробиома.
Такие стимулирующие напитки, как кофе и чай, при чрезмерном их потреблении, вызывают вздутие живота и также повреждают слизистую желудка. В дальнейшем это приводит к эрозиям и язвам.
С особой осторожностью нужно относиться и к употреблению различных энергетических напитков. Входящие в их состав алкоголь и стимулирующие компоненты, в особо тяжёлых случаях, способны привести к алкогольной коме. Также чрезмерная увлечённость «энергетиками» нарушает пищеварение, ухудшает метаболизм, приводит к нарушениям сна.
Исключив или сведя к минимуму употребление перечисленных напитков, можно снизить угрозу заболеваний органов пищеварения, заключают врачи.
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:45