«Мой график – безумный»: Ксения Бородина рассказала про свой темп жизни

«Мой график – безумный. Например, сегодня утром еду на работу, после – на две встречи, потом веду детей в цирк. Завтра три съемки, у Маруси показ на Неделе моды, муж позвонил и сказал, что мы должны еще разобрать вещи в гараже. Вот так и живу», - рассказывает Ксюша.

«В этот день не беру рекламные съемки, мероприятия – ничего. Сколько бы друзья и знакомые ни просили где-то появиться, всегда отвечаю: В воскресенье не трогайте, меня нет», - говорит Ксения Бородина.





Жена Курбана Омарова отмечает, что ей приходится работать чрезвычайно много. И лишь воскресенье она посвящает только своей семье.Она отмечает, что постоянно занята, однако всё, что касается семьи, а, тем более, детей - это святое.Бородина говорит, что они вместе ходят в театр, зоопарк, цирк, кинотеатры. Словом, воскресенье она считает выходным и посвящает его только своей семье.Правда, многие поклонники девушки заявили, что 90% страны живет так же, и график у людей не менее плотный.