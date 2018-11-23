Ученые: Алкоголь делает потенциального полового партнера привлекательнее





Медики утверждают, что алкоголь в умеренном количестве может помочь человеку избавиться от психологических барьеров в общении. Один бокал вина способен раскрепостить человека и сделать его фантазию более смелой. А если у мужчины в трезвом состоянии существуют проблемы с возбуждением, то вино или пиво поможет улучшить эрекцию. Спиртные напитки способны сделать человека раскрепощенным и страстным. Между партнерами увеличивается влечение и они способны в полной мере насладиться друг другом в спальне.Однако нужно помнить, что всегда нужно соблюдать меру, а тем более с алкоголем. Частое употребление может привести к зависимости, а по последним данным, и к онкологии. Если спиртных напитков слишком много, то у мужчин могут начаться проблемы с эректильной функцией.