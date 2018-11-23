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Ученые: Алкоголь делает потенциального полового партнера привлекательнее

Ученые провели массовое исследование и выяснили, что мозг под влиянием алкоголя иначе оценивает людей. За это отвечает префронтовая кора головного мозга. Потенциальный половой партнер становится привлекательнее.
Ученые: Алкоголь делает потенциального полового партнера привлекательнее

Медики утверждают, что алкоголь в умеренном количестве может помочь человеку избавиться от психологических барьеров в общении. Один бокал вина способен раскрепостить человека и сделать его фантазию более смелой. А если у мужчины в трезвом состоянии существуют проблемы с возбуждением, то вино или пиво поможет улучшить эрекцию. Спиртные напитки способны сделать человека раскрепощенным и страстным. Между партнерами увеличивается влечение и они способны в полной мере насладиться друг другом в спальне.

Однако нужно помнить, что всегда нужно соблюдать меру, а тем более с алкоголем. Частое употребление может привести к зависимости, а по последним данным, и к онкологии. Если спиртных напитков слишком много, то у мужчин могут начаться проблемы с эректильной функцией.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:42

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