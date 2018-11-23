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В России разработали компактный суперкомпьютер для использования в космосе

Холдинг «Росэлектроника» при госкорпорации «Ростех» сообщил о разработке компактного мобильного суперкомпьютера. Размер вычислительного модуля в 1,9х1,35х1 метра даёт возможность достичь пиковой производительности на уровне 2,2 Пфлопс при объеме хранения информации до 2,2 ПБ.

По заявлению разработчика, компьютер потребляет на 40% меньшее количество электроэнергии, если сравнивать с имеющимися на рынке решениями. Значимым преимуществом нового суперкомпьютера стала система жидкостного охлаждения всех модулей, которая даёт возможность создавать вычислительные центры на основе стандартных кузовов-контейнеров за пределами специально укомплектованных помещений. Вдобавок, уникальная система охлаждения выгодно выделяется низким показателем шума, высокой защитой от пыли и влаги, а также пожаробезопасностью.

«Суперкомпьютер может использоваться в самых разных сферах, включая космическую отрасль. Он может применяться для автоматического распознавания объектов в случае использования спутниковой съемки, моделирования космических летательных аппаратов, а также оценки текущего состояния бортовых систем. Разработка имеет модульное строение, использует уникальные системы поддержания работоспособности и даёт возможность создать мобильную вычислительную систему с любым уровнем мощности», – сообщил Олег Евтушенко, исполнительный директор госкорпорации «Ростех».

Энергоэффективные суперкомпьютеры, представленные концерном «Вега» с ИПС РАН имени Айламазяна, могут найти применение в сфере вычислений для области робототехники, искусственного интеллекта, технического зрения, нейронных сетей глубокого типа обучения, 3-мерного предсказательного моделирования, обработки крупных массивов информации, разработки цифровых двойников из образцов продукции. Потенциальными потребителями совершенно новой разработки стали организации ОПК и космического направления, технополисы, НИИ и учебные заведения.



 
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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:39

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