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Ученые обнаружили в колониях муравьев практику карантина

Ученые обнаружили у муравьев практику механизма карантина, аналогичную людям. Когда индивидуумы болеют и принимают решение не идти на работу, а остаться дома, они заботятся не только о своём самочувствии, но и об окружающих.
Ученые обнаружили в колониях муравьев практику карантина

Для предотвращения распространения инфекционных заболеваний, у людей имеются спецмеры. В рамках нового исследования ученые решили проверить, существует ли нечто подобное у насекомых, яркими представителями которых являются муравьи. Исследование велось на черных садовых муравьях. Группа экспертов под руководством профессора Сильвии Кремер вели наблюдение за тем, как будет изменяться поведение добровольцев, если всего 10% от колонии насекомых из 11 колоний окажутся зараженными паразитическим грибком Metarhizium brunneum. Последний достаточно легко передается контактным путем. Для отслеживания поведения муравьев, исследователи использовали бумажки со штрих-кодами, прикрепив их к 2,266 тысячам особей. Движения насекомых отслеживались с интервалом в 0,5 секунды с помощью инфракрасных камер.

Все 10% пораженных грибком особей муравьев относились к касте фуражиров, ответственных за добычу пищи. Исследователи продемонстрировали, что муравьи достаточно быстро вычисляли присутствие грибковых спор и меняли собственное поведение: начинали чаще взаимодействовать внутри своих групп, а контакт с другими объединениями уменьшался.

«Фуражиры взаимодействовали по большей части с фуражирами, “няньки” — с “няньками”. Это единая реакция для всей колонии — даже животные, которые не были заражены грибком, поменяли собственное поведение», — отмечает Кремер.

Вдобавок, удалось обнаружить, что колония защищает в первую очередь самых ценных особей: матку, «нянек» и молодых рабочих муравьёв, которые способны трудиться длительный период времени на благо всей колонии. Они получали наименьшую дозу патогена. Исследователи сообщают, что вследствие распространения инфекции лишь несколько особей смогли получить высокую дозу патогена, которая может спровоцировать возникновение заболевания. Большая часть муравьев получила небольшую дозу, не вызывающую развитие болезни, но повышающую их иммунитет во время встречи с аналогичной инфекцией в дальнейшем.



 
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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:00

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