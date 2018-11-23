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Эксперты дали советы ав­то­мо­би­лис­там по обнаружению не­ка­чес­твен­ного бензина

Эксперты рассказали автомобилистам о методах распознавания некачественного бензина. У фальсификата имеется ряд узнаваемых признаков, которые специалисты рекомендуют запомнить всем водителям.
Эксперты дали советы ав­то­мо­би­лис­там по обнаружению не­ка­чес­твен­ного бензина

Нелегальное производство бензина оказалось достаточно серьезной проблемой для водителей России. Подпольные производители суррогата регулярно выявляются правоохранительными органами и помещаются под арест, однако новые производители фальшивого топлива продолжают появляться на рынке. Автомобилистам советуют обратить особое внимание на цвет продукта, который должен быть светло-желтым. Важно, чтобы жидкое топливо являлось полностью прозрачным. В целях облегчения теста рекомендуется налить немного бензина в ёмкость с прозрачными стенками и посмотреть на свет. Несколько мутный оттенок, изменение консистенции, как и присутствие сторонних примесей, может привести к значительным проблемами при эксплуатации двигателя.

Наличие примесей в нефтепродукте можно оценить, капнув небольшое количество на бумагу или кожаную поверхность. Качественный продукт должен испариться в полном объеме, не оставив никаких следов. Эксперты добавляют, что такой тест нельзя считать в полной мере достоверным, поскольку точный результат покажет лишь исследование в лабораторных условиях. Бензин нужно проверять на содержание в его составе воды. Нарушители с небольшими ресурсами используют при производстве фальсификата самый примитивный способ — разбавляют топливо самой обычной водой. Чтобы обнаружить воду в топливе требуется добавить в ёмкость небольшое количество перманганата калия. При содержании воды весь бензин окрасится в розовый цвет.

Не менее важную роль в проверке играет запах бензина. На присутствие посторонних примесей может указывать запах сероводорода либо нафталина. Важно помнить, что вдыхать пары бензина долгое время не рекомендуется, поскольку они токсичны и могут вызвать интоксикацию. Завершающим пунктом рекомендаций является оценка показателя расхода топлива. Фальсификат станет сгорать заметно быстрее и после некоторого времени разница будет обнаружена.



 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:15

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