Рианна в Instagram показала снимок с откровенной фотосессии
Американская поп-певица Рианна в своем блоге Instagram показала поклонникам один из кадров своей откровенной фотосессии. Съемки прошли в рамках крупной рекламной компании нижнего белья. Многие фолловеры оценили фигуру кумира.
Рианна показали снимок, где позирует перед объективом фотокамеры в черных чулках, и длинных черных перчатках, а обута певица в черные туфли на высоком каблуке.
Читатели блога Рианны отметили, что у нее красивые формы, а образ подобран с хорошим вкусом.
Рианна показали снимок, где позирует перед объективом фотокамеры в черных чулках, и длинных черных перчатках, а обута певица в черные туфли на высоком каблуке.
Читатели блога Рианны отметили, что у нее красивые формы, а образ подобран с хорошим вкусом.