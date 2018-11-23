Рианна в Instagram показала снимок с откровенной фотосессии

Рианна показали снимок, где позирует перед объективом фотокамеры в черных чулках, и длинных черных перчатках, а обута певица в черные туфли на высоком каблуке.Читатели блога Рианны отметили, что у нее красивые формы, а образ подобран с хорошим вкусом.