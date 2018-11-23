



По решению суда, фигурантку лишили водительского удостоверения на 11 месяцев. Вдобавок, она должна была уплатить в казну достаточно крупный штраф. Авария случилась в окрестностях муниципалитета Бургведель на территории Нижней Саксонии. После употребления алкогольных напитков супруга немецкого политика села за руль авто. На загородной трассе ей не удалось справиться с управлением, что вызвало столкновение с деревом. Вульф в аварии не пострадала благодаря подушкам безопасности.Женщина сообщила, что потеряла управление вследствие реакции на выскочившего на дорогу зверя. При этом полицейские заподозрили даму в приёме алкоголя и настояли на прохождении соответствующего теста. Последний показал присутствие в крови свыше 2-х промилле спирта. Как отметили эксперты, она села за руль, употребив порядка 2,5 л пива или свыше 1 л вина. Человек в столь сильном состоянии опьянения создаёт реальную угрозу на дороге.В Германии распространялись слухи о работе Беттины Вульф в сфере предоставления эскорт-услуг до того, как она стала женой политика. В возрасте 36 лет она стала судиться с Google, требуя исключить в поисковой строке подсказки в виде комбинации её имени и нелицеприятных слов. В 2013-м она сообщила о разрыве с мужем и стала жить в съемной квартире, оставив их загородный дом. В 2015-м пара инициировала бракоразводный процесс, но спустя некоторое время примирилась, сообщив о воссоединении.