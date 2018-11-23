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Компания Xiaomi выпустила беговую дорожку за $273

Компания Xiaomi представила беговую дорожку стоимостью $273. Китайский производитель представил новый продукт, которому дал название Xiaojin Smart Foldable Treadmill.
Компания Xiaomi выпустила беговую дорожку за $273

Девайс уже открыт для оформления предзаказа на площадке коллективного финансирования, где бренд предлагает и много иных своих новинок для домашнего использования. Планируется, что полноценная реализация беговой дорожки начнется 25 декабря. В устройстве предлагается использовать ЖК-панель, на которой станет отображаться информация, имеется поручень для новичков. Помимо этого, с беговой дорожкой можно взаимодействовать посредством смартфона благодаря специальному приложению MIJIA.

Дорожка рассчитана на использование лицами с весом не больше 110 кг. Максимальная скорость бега составляет 15 км/ч.



 
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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:31

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