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К Земле приближается зеленая «Рождественская комета»

Перед Новым годом зеленая «Рождественская комета» приблизится к Земле на минимальное расстояние. Уже сейчас, если выехать из города комета Виртанена (46P / Wirtanen) становится доступной для наблюдения невооруженным глазом, но чем ближе становится Рождество, тем лучше небесный объект станет видно всем жителям Северного полушария.

К Земле приближается зеленая «Рождественская комета»


Комета Виртанена станет самым зрелищным объектом последних лет. Ее полет смогут наблюдать все жители Северного полушария Земли. Поскольку максимальной яркости комета достигнет перед самым Новым годом, неофициально небесное тело прозвали «Рождественской кометой 2018».

По словам астрономов, максимальное сближение кометы и Земли произойдет 16 декабря. В этот день расстояние между телами составит 11,5 миллионов километров. «Зеленой» комету называют, поскольку она содержит двухатомный водород углерода (C2). Именно благодаря этому элементу небесный объект и ее хвост имеют зеленый оттенок. Однако в этом году наблюдатели смогут увидеть лишь тело кометы, хвост ее будет скрыт.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:46

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