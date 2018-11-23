Жительницу Пензы признали самой красивой студенткой России
Жительница Пензы признана самой красивой российской студенткой. Учащаяся ПГУ Алина Зарейник участвует в V национальном конкурсе таланта «Краса студенчества России», который проводится в Казани.
Девушка оказалась одной из 15 финалисток, которых отобрали из 70 претенденток.
«Алина Зарейник успешно прошла этап интеллектуального испытания, написав эссе по теме “Доброта и красота, как высшие моральные понятия”, затем конкурс самопрезентации с рассказом о своей будущей профессии, карьере тренера и гимнастки, а также преодолела танцевальный конкурс», — цитируют СМИ Пензы Центр культуры ПГУ.
Имя победительницы было объявлено во время заключительного гала-концерта в четверг, 22 ноября.
Девушка оказалась одной из 15 финалисток, которых отобрали из 70 претенденток.
«Алина Зарейник успешно прошла этап интеллектуального испытания, написав эссе по теме “Доброта и красота, как высшие моральные понятия”, затем конкурс самопрезентации с рассказом о своей будущей профессии, карьере тренера и гимнастки, а также преодолела танцевальный конкурс», — цитируют СМИ Пензы Центр культуры ПГУ.
Имя победительницы было объявлено во время заключительного гала-концерта в четверг, 22 ноября.
Культура
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:25