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Жительницу Пензы признали самой красивой студенткой России

Жительница Пензы признана самой красивой российской студенткой. Учащаяся ПГУ Алина Зарейник участвует в V национальном конкурсе таланта «Краса студенчества России», который проводится в Казани.
Жительницу Пензы признали самой красивой студенткой России

Девушка оказалась одной из 15 финалисток, которых отобрали из 70 претенденток.

«Алина Зарейник успешно прошла этап интеллектуального испытания, написав эссе по теме “Доброта и красота, как высшие моральные понятия”, затем конкурс самопрезентации с рассказом о своей будущей профессии, карьере тренера и гимнастки, а также преодолела танцевальный конкурс», — цитируют СМИ Пензы Центр культуры ПГУ.

Имя победительницы было объявлено во время заключительного гала-концерта в четверг, 22 ноября.



 
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Культура
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 13:25

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