Ученые научились определять уровень космической радиации





Многоцелевой эксперимент PAMELA (Payload for Antimatter Matter Exploration and Light-nuclei Astrophysics) был запущен в 2006 году. В рамках этого исследования ученые собирались искать и регистрировать антивещество, устанавливать природу темной материи, измерять спектры космического излучения и уровень радиации вокруг земли.Сбором почти похожей информации с 1950-х годов занимались нейтронные мониторы — сеть наземных установок. Они регистрировали взаимодействие космических лучей с частицами атмосферы. По словам специалиста Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ Сергея Колдобского, после запуска спутников PAMELA им удалось выяснить, корректные ли данные в течение 70 лет выдавали нейтронные мониторы. Теперь, когда нейтронные мониторы работают совместно со спутниками PAMELA, можно более точно предсказывать, насколько высоким будет уровень радиации в околоземном пространстве в день запуска очередной космической миссии.