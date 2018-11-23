Ученые научились определять уровень космической радиации
Астрофизики научились прогнозировать точные дозы радиации, которые могут получить космонавты во время своей миссии. Ученые финского университета Оулу, Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и питерского физико-технического института совместно сравнили данные, полученные нейтронными мониторами и спутниками PAMELA, благодаря чему они смогли определить точный уровень радиации в околоземном пространстве.
Многоцелевой эксперимент PAMELA (Payload for Antimatter Matter Exploration and Light-nuclei Astrophysics) был запущен в 2006 году. В рамках этого исследования ученые собирались искать и регистрировать антивещество, устанавливать природу темной материи, измерять спектры космического излучения и уровень радиации вокруг земли.
Сбором почти похожей информации с 1950-х годов занимались нейтронные мониторы — сеть наземных установок. Они регистрировали взаимодействие космических лучей с частицами атмосферы. По словам специалиста Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ Сергея Колдобского, после запуска спутников PAMELA им удалось выяснить, корректные ли данные в течение 70 лет выдавали нейтронные мониторы. Теперь, когда нейтронные мониторы работают совместно со спутниками PAMELA, можно более точно предсказывать, насколько высоким будет уровень радиации в околоземном пространстве в день запуска очередной космической миссии.
Многоцелевой эксперимент PAMELA (Payload for Antimatter Matter Exploration and Light-nuclei Astrophysics) был запущен в 2006 году. В рамках этого исследования ученые собирались искать и регистрировать антивещество, устанавливать природу темной материи, измерять спектры космического излучения и уровень радиации вокруг земли.
Сбором почти похожей информации с 1950-х годов занимались нейтронные мониторы — сеть наземных установок. Они регистрировали взаимодействие космических лучей с частицами атмосферы. По словам специалиста Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ Сергея Колдобского, после запуска спутников PAMELA им удалось выяснить, корректные ли данные в течение 70 лет выдавали нейтронные мониторы. Теперь, когда нейтронные мониторы работают совместно со спутниками PAMELA, можно более точно предсказывать, насколько высоким будет уровень радиации в околоземном пространстве в день запуска очередной космической миссии.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:00