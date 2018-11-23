В школах России могут появиться психологи для учителей





Ирина Волынец, будучи председателем Национального родительского комитета, предлагает правительству России рассмотреть создание новой должности психолога для учителей. Общение с такими специалистами будет включаться в рабочий график школьного педагога и не станет занимать его личное время. Психолог будет системно обучать преподавателей методикам общения с трудными детьми, к примеру, с дефицитом внимания или гиперактивностью.В случае проблем с кем-то из класса специалист выступит в роли квалифицированного посредника. По мнению Волынец, такая мера снизит общую напряжённость учебного процесса и улучшит условия работы российских педагогов, значительно уменьшив уровень стресса. Конфликтов в школах станет меньше, что позволит сосредоточить внимание на успеваемости детей.Напомним, что Борис Чернышов, будучи заместителем председателя в комитете Госдумы, ранее предлагал учредить новое министерство психологического климата. По мнению политика, градус жестокости в РФ в последние годы зашкаливает.