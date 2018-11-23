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В школах России могут появиться психологи для учителей

В учебных заведениях России могут появиться штатные психологи для учителей. Такие специалисты помогут создать в школах более здоровые отношения между преподавательским составом и детьми.
В школах России могут появиться психологи для учителей

Ирина Волынец, будучи председателем Национального родительского комитета, предлагает правительству России рассмотреть создание новой должности психолога для учителей. Общение с такими специалистами будет включаться в рабочий график школьного педагога и не станет занимать его личное время. Психолог будет системно обучать преподавателей методикам общения с трудными детьми, к примеру, с дефицитом внимания или гиперактивностью.

В случае проблем с кем-то из класса специалист выступит в роли квалифицированного посредника. По мнению Волынец, такая мера снизит общую напряжённость учебного процесса и улучшит условия работы российских педагогов, значительно уменьшив уровень стресса. Конфликтов в школах станет меньше, что позволит сосредоточить внимание на успеваемости детей.

Напомним, что Борис Чернышов, будучи заместителем председателя в комитете Госдумы, ранее предлагал учредить новое министерство психологического климата. По мнению политика, градус жестокости в РФ в последние годы зашкаливает.



 
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Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:07

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