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Американка засняла гуманоида-криптида на своём участке

Американка засняла на камеру гуманоида-криптида на своём участке. Рычание существа очевидица слышала несколько ночей подряд.
Американка засняла гуманоида-криптида на своём участке

В Сети появился видеоролик, в котором жительница Северной Каролины пытается поймать в кадр неизвестного гуманоида, чьё присутствие пугает её в тёмное время суток. Несколько ночей подряд американка слышала копошение и рычащие звуки на своём участке, пока не решилась посмотреть, кто именно бродит вокруг её дома. Девушка взяла фонарик и снимала всё происходящее на смартфон.

В какой-то момент в кадре появилась голова неизвестного гуманоида, однако существо пропало, как только очевидица вновь осветила место. Две недели подряд американку пугает чужое присутствие на участке, но в полицию она не обращается, ведь офицеры попросту могут её засмеять.

Тем не менее, многие пользователи Сети поверили девушке и стали гадать, столкнулась ли она с пришельцев, мутантом или монстром. Эксперт по паранормальным явлениям из Лос-Анджелеса уверила очевидицу, что возле её дома завёлся никто иной, как криптид.

Эти гуманоиды весят по 90 кило, а вырастают до 190 сантиметров. Хотя американке действительно есть чего опасаться, исследователь согласна, что полиция тут не сможет ей помочь.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:00

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