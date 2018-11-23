Американка засняла гуманоида-криптида на своём участке





В Сети появился видеоролик, в котором жительница Северной Каролины пытается поймать в кадр неизвестного гуманоида, чьё присутствие пугает её в тёмное время суток. Несколько ночей подряд американка слышала копошение и рычащие звуки на своём участке, пока не решилась посмотреть, кто именно бродит вокруг её дома. Девушка взяла фонарик и снимала всё происходящее на смартфон.В какой-то момент в кадре появилась голова неизвестного гуманоида, однако существо пропало, как только очевидица вновь осветила место. Две недели подряд американку пугает чужое присутствие на участке, но в полицию она не обращается, ведь офицеры попросту могут её засмеять.Тем не менее, многие пользователи Сети поверили девушке и стали гадать, столкнулась ли она с пришельцев, мутантом или монстром. Эксперт по паранормальным явлениям из Лос-Анджелеса уверила очевидицу, что возле её дома завёлся никто иной, как криптид.Эти гуманоиды весят по 90 кило, а вырастают до 190 сантиметров. Хотя американке действительно есть чего опасаться, исследователь согласна, что полиция тут не сможет ей помочь.