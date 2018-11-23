Мать Гогена Солнцева заявила, что ему надо отдать пожилую 63-летнюю жену в психбольницу





Этим браком была шокирована его мать Людмила Васильевна Кравцова.Потом Екатерина сделала себе пластическую операцию и ее, что называется, понесло. Ей понравились ночные клубы, вечеринки и прочие увеселительные заведения. Кончилось это тем, что Гоген просто-напросто выгнал свою пожилую супругу из дома.И вот мать Гогена заявила, что сыну нужно отдать Терешкович в психиатрическую лечебницу. Так она прокомментировала все истории на телевидении. Людмила Васильевна говорит, что не может понять, чего ещё от этой бабушки можно ожидать.А настроена категорично мама Солнцева потому, что Екатерина напала на неё и на свою дочку прямо в студии. Теперь Людмила Васильевна не желает такую "сноху".Мать Гогена убеждена, что ее сын всё равно бросит эту старушку. Екатерина "воспользовалась моментом, когда у них с сыном были плохие отношения", говорит Людмила Кравцова и думает, что так она заменила Гогену мать.