Мать Гогена Солнцева заявила, что ему надо отдать пожилую 63-летнюю жену в психбольницу
В свое время общественность шокировала новость о том, что звезда телепроекта Дом-2, а ныне блогер Гоген Солнцев женился на 63-летней Екатерине Терешкович.
Этим браком была шокирована его мать Людмила Васильевна Кравцова.
Потом Екатерина сделала себе пластическую операцию и ее, что называется, понесло. Ей понравились ночные клубы, вечеринки и прочие увеселительные заведения. Кончилось это тем, что Гоген просто-напросто выгнал свою пожилую супругу из дома.
И вот мать Гогена заявила, что сыну нужно отдать Терешкович в психиатрическую лечебницу. Так она прокомментировала все истории на телевидении. Людмила Васильевна говорит, что не может понять, чего ещё от этой бабушки можно ожидать.
А настроена категорично мама Солнцева потому, что Екатерина напала на неё и на свою дочку прямо в студии. Теперь Людмила Васильевна не желает такую "сноху".
Мать Гогена убеждена, что ее сын всё равно бросит эту старушку. Екатерина "воспользовалась моментом, когда у них с сыном были плохие отношения", говорит Людмила Кравцова и думает, что так она заменила Гогену мать.
Этим браком была шокирована его мать Людмила Васильевна Кравцова.
Потом Екатерина сделала себе пластическую операцию и ее, что называется, понесло. Ей понравились ночные клубы, вечеринки и прочие увеселительные заведения. Кончилось это тем, что Гоген просто-напросто выгнал свою пожилую супругу из дома.
И вот мать Гогена заявила, что сыну нужно отдать Терешкович в психиатрическую лечебницу. Так она прокомментировала все истории на телевидении. Людмила Васильевна говорит, что не может понять, чего ещё от этой бабушки можно ожидать.
А настроена категорично мама Солнцева потому, что Екатерина напала на неё и на свою дочку прямо в студии. Теперь Людмила Васильевна не желает такую "сноху".
Мать Гогена убеждена, что ее сын всё равно бросит эту старушку. Екатерина "воспользовалась моментом, когда у них с сыном были плохие отношения", говорит Людмила Кравцова и думает, что так она заменила Гогену мать.