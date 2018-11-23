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Древнейшую апелляцию выставили в музее Великобритании

В Великобритании выставили в музее самую древнюю апелляцию в мире, нанесённую на глиняную табличку. Этот предмет был обнаружен в древнем городе Ур на территории Месопотамии, артефакт датируется 1750 годом до нашей эры.
Древнейшую апелляцию выставили в музее Великобритании

Автором жалобы является покупатель по имени Нанни, текст нанесён клинописью. В письме он обращается к продавцу И-Насиру, который отправил клиенту медь низкого качества. Кроме того в тексте отмечается, что товар был поставлен не своевременно, а также добытчик меди грубо обошёлся со слугами, которых отправили за товаром. Нанни в письме спрашивает, на каком основании продавец относится к нему презрительно.

Апелляция написана на аккадском языке, который считается одним из самых древних в мире. По версии лингвистов, этот язык относится к семитской группе. В настоящее время самая древняя апелляция на глиняной табличке входит в собрание музея Великобритании.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 08:21

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