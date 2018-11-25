Самые "громкие" расставания знаменитостей 2018 года





Причина их расставания через 9 лет после заключения брачного союза до сих пор остаётся загадкой для общественности. Семья кинозвёзд считалась крепкой, пара воспитывала совместную дочь. Как бы там ни было, но знаменитости не стали советоваться с фанатами и оформили развод. По слухам, актёр изменял своей супруге, но сама артистка не даёт комментариев на этот счёт. Ченнинг Татум продолжает называть бывшую жену своей любовью, заявляя, что она меняет его жизнь к лучшему.Этих звёзд американского кино хватило всего на два года узаконенных отношений. После оглашения намерения развестись знаменитости убеждали общественность в том, что приняли это решение «полюбовно». Однако не все поклонники в это верят, и многим из них кажется, будто бывшие супруги скучают друг по другу и выглядят несчастными.Супермодель и бизнесмен в течение 10-ти лет были помолвлены, до этого ещё 3 года встречались. Хотя свои отношения они не узаконивали, всё равно такой срок можно назвать достижением. Фанаты верят, что знаменитости всё же сойдутся, ведь у них подрастают двое детей.Экс-супруги утверждают, что ради общего ребёнка стараются сохранять дружеские отношения. Актриса и музыкант прожили в браке 13 лет, до этого состояли в любовных отношениях ещё 7 лет. Громкими семейными ссорами они не славились, также спокойно прошёл и их развод.Расходиться им – не впервые, однако на этот раз, похоже, всё серьёзно. Пара уже объявляла о разрыве отношений – в начале прошлого года, но спустя 10 месяцев кинозвёзды снова сошлись. Терпения влюблённых друг на друга хватило ещё на 5 месяцев – и они снова заявили о расставании.Киноактёры всегда очень нежно относились друг к другу, чем искренне радовали многих фанатов, а потому их заявление о расставании сильно расстроило поклонников. Пара объяснила своё решение «неидеальностью их семейного союза». Артист продолжает сохранять трепетные отношения с сыном, родившимся в браке с Фэрис.Тема развода актёров комедийного жанра на слуху до сих пор, хотя сами они старались не комментировать ситуацию. Елена Степаненко была 4-й по счёту женой Евгения Петросяна. Звёзды познакомились в 1979 году, поженились в 1985-м, а расторгли брак этой осенью.Развод юмористов больно ударил по чувствам поклонников, ведь пару считали образцом взаимопонимания, душевности и особой нежности. Многие фанаты стали заявлять, что из-за расставания артистов перестали верить в настоящую любовь.Их роман начался, будто в кино: «плохой» парень полюбил «хорошую» девушку, и чувства оказались взаимными. Однако эта феерия разбилась о суровую действительность. Музыкант выразил свои эмоции в стихотворной форме, одна из строк немного поясняет причину расставания с Матильдой:Примечательно, что Сергей Шнуров быстро «окольцевал» себя в очередной раз. Прежний брак был расторгнут 15 августа 2018 года, а уже в октябре певец снова женился – в четвёртый раз.Брак, не обсуждавшийся только ленивыми, потерпел крах через 3 года после его заключения. Народный артист РФ, женившийся на женщине, младшей его на 60 лет, охарактеризовал свой поступок как «педагогический эксперимент». Четвёртой женой на тот момент 85-летнего актёра кино и театра стала его ученица Наталья Шевель. В октябре супруги со скандалом развелись.Казалось бы, юношеская любовь, превратившаяся в семейный союз, должна быть очень крепкой. На деле же верность хранила лишь певица, а для мужа, с её слов, данное понятие не играло существенной роли.Артистка инициировала развод, и сейчас она свободна. Рита Дакота ныне переживает внутренний кризис, и помочь в его преодолении знаменитости помогает драгоценная дочь Мия, которой в прошлом месяце исполнился один годик.