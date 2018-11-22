Юлия Савичева рассказала, как в годы детства ее путали с мальчиком
Юлия Савичева рассказала о том, как иногда ей бывало сложно в детстве. По словам популярной певицы, в ранние года ее нередко путали с мальчиком. Это же и сказалось на ее дальнейшей жизни и характере, поделилась знаменитость в своем Instagram.
В первую очередь, Юлия Савичева рассказала о решении отца сделать ей короткую стрижку. Из-за этого сама певица начала переживать, что отношение мальчиков поменяется под впечатление от нового образа, и они станут относиться к ней, как к «своему парню». Савичева призналась, что всегда была пацанкой, а потом с течением времени пришло ощущение ее женственности.
Певица показала подписчикам свое перевоплощение на фотопортрете от Екатерины Рождественской. В результате ее работы, Юлия Савичева стала похожа на юношу XVIII века. Главное, о чем хотела сказать певица, это необходимость жить в гармонии с собой. Не следует тратить нервы на не стоящие того вещи, и в это же время стараться получать максимум удовольствия от каждого периода жизни.
В первую очередь, Юлия Савичева рассказала о решении отца сделать ей короткую стрижку. Из-за этого сама певица начала переживать, что отношение мальчиков поменяется под впечатление от нового образа, и они станут относиться к ней, как к «своему парню». Савичева призналась, что всегда была пацанкой, а потом с течением времени пришло ощущение ее женственности.
Певица показала подписчикам свое перевоплощение на фотопортрете от Екатерины Рождественской. В результате ее работы, Юлия Савичева стала похожа на юношу XVIII века. Главное, о чем хотела сказать певица, это необходимость жить в гармонии с собой. Не следует тратить нервы на не стоящие того вещи, и в это же время стараться получать максимум удовольствия от каждого периода жизни.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:29