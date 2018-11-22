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Ученые рассказали, почему центробежная сила не влияет на траекторию полета пчел

Ученые в ходе проведения исследования выяснили, почему на траекторию полета пчел никак не влияет центробежная сила. Для этого они использовали высокоскоростную многокамерную систему. Эксперимент позволил понять, как пчелам удается избежать столкновения.
Ученые рассказали, почему центробежная сила не влияет на траекторию полета пчел

Скорость, ускорение и крутизну поворота пчел удалось рассчитать за счет применения векторного исчисления. Таким образом, ученые поняли, как они контролируют себя при повороте. При входе и выходе скорость пчел уменьшается. Данный факт подтверждают наблюдения специалистов за летучими мышами, мухами и лошадьми.

Примечателен тот факт, что при повороте пчелы склонны поддерживать постоянное центростремительное ускорение. Это сводило к минимальным показателям воздействие центробежной силы на траекторию. Ученые предположили, что пчелы прикладывают немало усилий, чтобы уменьшить «боковое» скольжение.

Специалисты подчеркивают, что при правых и левых поворотах объекты исследования вели себя абсолютно идентично. Результаты научной работы являются ценными для сферы роботехники. Они могут быть применены к самолетам и наземным автомобилям.



 
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Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 20:00

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