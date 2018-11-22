Ученые рассказали, почему центробежная сила не влияет на траекторию полета пчел





Скорость, ускорение и крутизну поворота пчел удалось рассчитать за счет применения векторного исчисления. Таким образом, ученые поняли, как они контролируют себя при повороте. При входе и выходе скорость пчел уменьшается. Данный факт подтверждают наблюдения специалистов за летучими мышами, мухами и лошадьми.Примечателен тот факт, что при повороте пчелы склонны поддерживать постоянное центростремительное ускорение. Это сводило к минимальным показателям воздействие центробежной силы на траекторию. Ученые предположили, что пчелы прикладывают немало усилий, чтобы уменьшить «боковое» скольжение.Специалисты подчеркивают, что при правых и левых поворотах объекты исследования вели себя абсолютно идентично. Результаты научной работы являются ценными для сферы роботехники. Они могут быть применены к самолетам и наземным автомобилям.