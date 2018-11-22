К «черной пятнице» мошенники создали в интернете 400 сайтов-клонов AliExpress





Количество ресурсов, запущенных одной группой мошенников, способно достигать нескольких сотен. Специалисты Group-IB Brand Protection обнаружили крупную сеть из 198 веб-сайтов, противоправно использующих товарные знаки и широко известные бренды. При этом большинство доменных имен было приобретено еще в конце августа и почти весь контент представляет собой фото товаров, их описание и стоимость, которые были скопированы с официальных ресурсов.Мошенники применяют те же каналы продвижения, что и полностью легальные ресурсы. Злоумышленники нередко приобретают доменное имя, похожее на оригинальное, настраивают на нем авто переход на другие страницы и раскручивают ссылку. Переход по последней приводит к появлению пользователя на совершенно ином адресе.