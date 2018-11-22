К «черной пятнице» мошенники создали в интернете 400 сайтов-клонов AliExpress
Эксперты Group-IB выявили более 400 сайтов-клонов, которые имитируют AliExpress и ещё 200 сайтов известных брендов и компаний. Почти все ресурсы появились в преддверии «черной пятницы», чтобы использовать ажиотаж вокруг скидок для реализации контрафактной продукции либо хищения денежных средств и данных банковских карт покупателей.
Количество ресурсов, запущенных одной группой мошенников, способно достигать нескольких сотен. Специалисты Group-IB Brand Protection обнаружили крупную сеть из 198 веб-сайтов, противоправно использующих товарные знаки и широко известные бренды. При этом большинство доменных имен было приобретено еще в конце августа и почти весь контент представляет собой фото товаров, их описание и стоимость, которые были скопированы с официальных ресурсов.
Мошенники применяют те же каналы продвижения, что и полностью легальные ресурсы. Злоумышленники нередко приобретают доменное имя, похожее на оригинальное, настраивают на нем авто переход на другие страницы и раскручивают ссылку. Переход по последней приводит к появлению пользователя на совершенно ином адресе.
Количество ресурсов, запущенных одной группой мошенников, способно достигать нескольких сотен. Специалисты Group-IB Brand Protection обнаружили крупную сеть из 198 веб-сайтов, противоправно использующих товарные знаки и широко известные бренды. При этом большинство доменных имен было приобретено еще в конце августа и почти весь контент представляет собой фото товаров, их описание и стоимость, которые были скопированы с официальных ресурсов.
Мошенники применяют те же каналы продвижения, что и полностью легальные ресурсы. Злоумышленники нередко приобретают доменное имя, похожее на оригинальное, настраивают на нем авто переход на другие страницы и раскручивают ссылку. Переход по последней приводит к появлению пользователя на совершенно ином адресе.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:00