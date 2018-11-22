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Московский Кредитный Банк предлагает акцию в рамках «Черной Пятницы»

Московский Кредитный Банк предлагает владельцам карт принять участие в акции, запущенной в рамках масштабной «Черной Пятницы». За покупки с 23 ноября пользователи услуг организации имеют возможность получить кэшбэк до 10%.
Московский Кредитный Банк предлагает акцию в рамках «Черной Пятницы»

В Московском Кредитном Банке рассказали о предложении, предусматривающем возврат определенного количества баллов на счет за купленные товары в разделе обуви, одежды и аксессуаров. Условия акции в рамках «Черной Пятницы» окажутся актуальными и 25 ноября на День Матери, однако касаться они будут продукции, приобретенной в цветочных магазинах. 26 ноября клиенты организации смогут получить бонусы за заказы «электроники и софта», оформленные на интернет-площадках.

Заработанные за несколько дней акции бонусы сотрудники Московского Кредитного Банка зачислят на счет не позднее 28 декабря. Процесс конвертации произойдет согласно курсу 1 рубль = 1 балл. Максимальное количество составляет 3 тысячи очков. Дополнительно могут поступить «призы» в рамках тарифного плана программы.

Подробности на сайте банка.



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 17:45

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