Жительница Портленда сняла на видео НЛО-шары, которые меняют цвет
Мишель Габриэлли, проживающая в Портленде, поделилась с общественностью видеороликом про НЛО. Американка рассказала, что ряд светящихся шаров, которые меняли форму и цвет, а также нескольких ночей пугали местных жителей.
На сайте KOIN 6 обнародован ролик, в котором женщина сообщает, что видела около 15 «флуоресцентных шаров». Они разделялись, после чего сливались, меняя цвет и форму. По словам американки, она предполагает, что это скорей всего неопознанный летающий объект. Скептики в свою очередь утверждают, что это были беспилотники. Однако футурологи считают, что Мишель Габриэлли действительно смогла снять на видео НЛО.
Ранее интернет-издание «Dni24» сообщало, что в Чехии местные жители зафиксировали облака, которые очень похожи на НЛО.
На сайте KOIN 6 обнародован ролик, в котором женщина сообщает, что видела около 15 «флуоресцентных шаров». Они разделялись, после чего сливались, меняя цвет и форму. По словам американки, она предполагает, что это скорей всего неопознанный летающий объект. Скептики в свою очередь утверждают, что это были беспилотники. Однако футурологи считают, что Мишель Габриэлли действительно смогла снять на видео НЛО.
Ранее интернет-издание «Dni24» сообщало, что в Чехии местные жители зафиксировали облака, которые очень похожи на НЛО.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:15