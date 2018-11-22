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Жительница Портленда сняла на видео НЛО-шары, которые меняют цвет

Мишель Габриэлли, проживающая в Портленде, поделилась с общественностью видеороликом про НЛО. Американка рассказала, что ряд светящихся шаров, которые меняли форму и цвет, а также нескольких ночей пугали местных жителей.

Жительница Портленда сняла на видео НЛО-шары, которые меняют цвет


На сайте KOIN 6 обнародован ролик, в котором женщина сообщает, что видела около 15 «флуоресцентных шаров». Они разделялись, после чего сливались, меняя цвет и форму. По словам американки, она предполагает, что это скорей всего неопознанный летающий объект. Скептики в свою очередь утверждают, что это были беспилотники. Однако футурологи считают, что Мишель Габриэлли действительно смогла снять на видео НЛО.



Ранее интернет-издание «Dni24» сообщало, что в Чехии местные жители зафиксировали облака, которые очень похожи на НЛО.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:15

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