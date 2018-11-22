Ученые из России изобрели радиоуправляемые ферменты





На сегодня известно, что радиоуправляемые ферменты могут функционировать только в определенных условиях. Вследствие этого реакция с ними часто может происходить в течение длительного времени. Ученые думали о возможных путях ускорения процесса и смогли найти подходящее решение. Исследователи заперли белки в жесткий каркас, состоящий из наночастиц магнетита.Для создания источника энергии, физики произвели нагрев вещества при помощи радиоизлучения, а частицы уже передали часть собранной энергии непосредственно ферменту. За счет ограничительного каркаса он не разрушался и даже стал работать быстрее. Соответственно, ферменты оказались устойчивыми к повышенной температуре и с новым методом помогут значительно ускорить новые изыскания.