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Ученые из России изобрели радиоуправляемые ферменты

Ученые из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге нашли способ контролировать ферменты радиоуправлением. Скорость реакции в итоге увеличилась в 4 раза.
Ученые из России изобрели радиоуправляемые ферменты

На сегодня известно, что радиоуправляемые ферменты могут функционировать только в определенных условиях. Вследствие этого реакция с ними часто может происходить в течение длительного времени. Ученые думали о возможных путях ускорения процесса и смогли найти подходящее решение. Исследователи заперли белки в жесткий каркас, состоящий из наночастиц магнетита.
Ученые из России изобрели радиоуправляемые ферменты

Для создания источника энергии, физики произвели нагрев вещества при помощи радиоизлучения, а частицы уже передали часть собранной энергии непосредственно ферменту. За счет ограничительного каркаса он не разрушался и даже стал работать быстрее. Соответственно, ферменты оказались устойчивыми к повышенной температуре и с новым методом помогут значительно ускорить новые изыскания.



 
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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:44

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