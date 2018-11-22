Концентрация парниковых газов в атмосфере Земли опять обновила рекорд





В ежегодном бюллетене ВМО отмечается, что в 2017-м средняя концентрация CO2 зарегистрирована на планке в 405,5 ppm. В 2016 году соответствующий показатель составлял 403,3 ppm, а еще годом ранее 2015 — 400,1 единиц на миллион. Организация отмечает рост концентрации метана в атмосфере. В минувшем году её значение достигло 1859 ppb, а это на 257% больше уровня в доиндустриальном периоде до 1750 года. Концентрация закиси азота, приводящей к разрушению озонового слоя, составила 329,9 ppb, превысив данные доиндустриального периода на 122%., — сообщил генсекретарь ВМО Петтери Таалас.Эксперт добавил, что последний раз похожая концентрация углекислого газа на Земле фиксировалась порядка 3-5 млн лет назад, когда температура в среднем была на 2-3 градуса Цельсия больше, а уровень моря на 10-20 м выше.