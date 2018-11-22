Российским школьникам удалось взломать систему безопасности Tesla
Российские школьники смогли взломать систему безопасности в программном обеспечении Tesla. Это произошло во время мероприятия «Кибервызов» в Сочи, сообщает телеканал НТВ.
Порядка 60 учеников из образовательного центра "Сириус" стали участниками события, представляющего собой специальный квест. Мероприятие разработали специально для талантливых старшеклассников со всей России. В соответствии со сценарием, школьникам требовалось предотвратить ядерную катастрофу, которая угрожает планете, и обнаружить уязвимости в системах безопасности электрокара Tesla. Это им удалось сделать с успехом.
В итоге была создана 2-уровневая конструкция, которая имитирует бункер центра управления всеми системами обороны государства. В течение 2,5 часа требовалось отразить хакерскую атаку и обезвредить запущенную ракету. Российским ученикам вдобавок предложили взломать Tesla Model S, принадлежащую гипотетическим злоумышленникам ради получения сведений об их местоположении из бортовых компьютеров авто.
Порядка 60 учеников из образовательного центра "Сириус" стали участниками события, представляющего собой специальный квест. Мероприятие разработали специально для талантливых старшеклассников со всей России. В соответствии со сценарием, школьникам требовалось предотвратить ядерную катастрофу, которая угрожает планете, и обнаружить уязвимости в системах безопасности электрокара Tesla. Это им удалось сделать с успехом.
В итоге была создана 2-уровневая конструкция, которая имитирует бункер центра управления всеми системами обороны государства. В течение 2,5 часа требовалось отразить хакерскую атаку и обезвредить запущенную ракету. Российским ученикам вдобавок предложили взломать Tesla Model S, принадлежащую гипотетическим злоумышленникам ради получения сведений об их местоположении из бортовых компьютеров авто.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:31