Российским школьникам удалось взломать систему безопасности Tesla





Порядка 60 учеников из образовательного центра "Сириус" стали участниками события, представляющего собой специальный квест. Мероприятие разработали специально для талантливых старшеклассников со всей России. В соответствии со сценарием, школьникам требовалось предотвратить ядерную катастрофу, которая угрожает планете, и обнаружить уязвимости в системах безопасности электрокара Tesla. Это им удалось сделать с успехом.В итоге была создана 2-уровневая конструкция, которая имитирует бункер центра управления всеми системами обороны государства. В течение 2,5 часа требовалось отразить хакерскую атаку и обезвредить запущенную ракету. Российским ученикам вдобавок предложили взломать Tesla Model S, принадлежащую гипотетическим злоумышленникам ради получения сведений об их местоположении из бортовых компьютеров авто.