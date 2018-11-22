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Ксения Собчак показала в Storis, что возвращается поздно в пустую постель

В Instagram Storis Ксении Собчак промелькнуло видео ее возвращения домой в поздний час, и особый акцент журналистка сделала на пустом супружеском ложе, в которое ей придется лечь в одиночестве.

Куда подевался супруг Собчак Максим Виторган, она не уточняла, но о проблемах в семейной жизни Ксении интернет СМИ пишут уже давно.

Ксения Собчак показала в Storis, что возвращается поздно в пустую постель

Пользователи предполагают, что Ксения и Максим так и не смогли помириться после ссоры в Сети, когда актер обвинял свою супругу в связях с высокопоставленными чиновниками, у которых она берет интервью по долгу службы.

Впрочем, даже если в отношениях знаменитостей и присутствует холодок, то они о своих проблемах в открытую говорить не будут.

Напомним, что недавно Ксения отмечала свой 37-й год рождения, и супруг подарил Собчак поездку в Венгрию, а ведущая, как известно, большая охотница до путешествий.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:50

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