«Щекотно»: Влад Топалов публично избавился от нежелательной растительности на теле

Певец рассказал, как он мучился с бритвой. Бриться приходилось не реже раза в неделю, иначе начинал потеть и неприятно пахнуть. Топалов решил на себе испробовать процедуру лазерной эпиляции и убедился в ее эффективности: волосы не росли около месяца. Единственный ее «минус» – очень щекотно. Судя по видео, это действительно так: артист, лежа на кушетке в косметологическом кабинете, едва сдерживал смех.«Классно, что есть способы стать свежее и не тратить лишнее время…» - подытожил Топалов и посоветовал подписчикам самим попробовать.Своеобразная реклама лазерной эпиляции понравилась не многим поклонникам знаменитости, и некоторые даже попросили избавить их от таких интимных подробностей. Часть фолловеров поддержала певца, отметив, что представители шоу-бизнеса, уважающие публику и себя, должны следить за внешностью.