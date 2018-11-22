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«Щекотно»: Влад Топалов публично избавился от нежелательной растительности на теле

Влад Топалов в своем Instagram-аккаунте обнародовал пост об эффективности лазерной эпиляции. Артист показал на видео, как избавляется от нежелательной растительности на теле с помощью данной процедуры, и признался, что это довольно щекотно.
«Щекотно»: Влад Топалов публично избавился от нежелательной растительности на теле

Певец рассказал, как он мучился с бритвой. Бриться приходилось не реже раза в неделю, иначе начинал потеть и неприятно пахнуть. Топалов решил на себе испробовать процедуру лазерной эпиляции и убедился в ее эффективности: волосы не росли около месяца. Единственный ее «минус» – очень щекотно. Судя по видео, это действительно так: артист, лежа на кушетке в косметологическом кабинете, едва сдерживал смех.
«Классно, что есть способы стать свежее и не тратить лишнее время…» - подытожил Топалов и посоветовал подписчикам самим попробовать.
«Щекотно»: Влад Топалов публично избавился от нежелательной растительности на теле

Своеобразная реклама лазерной эпиляции понравилась не многим поклонникам знаменитости, и некоторые даже попросили избавить их от таких интимных подробностей. Часть фолловеров поддержала певца, отметив, что представители шоу-бизнеса, уважающие публику и себя, должны следить за внешностью.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:10

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